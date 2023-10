Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak a dezmintit, duminica, vreo intentie a guvernului sau de a trimite instructori militari in Ucraina. Reacția vine dupa o declaratie a ministrului sau al Apararii care a sugerat ca instructori militari britanici ar urma sa pregateasca trupele Kievului direct pe teritoriul…

- Premierul britanic Rishi Sunak a dezmintit duminica vreo intentie a guvernului sau de a desfasura instructori militari in Ucraina, el venind astfel cu clarificari dupa o declaratie a ministrului sau al apararii.

- Dmitri Medvedev, fostul lider al Rusiei, a reacționat la comentariile facute de secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, potrivit carora Marea Britanie poarta discuții pentru a muta antrenamente și producția de echipamente militare in Ucraina, scrie The Guardian.

- Guvernul de la Londra doreste sa trimita instructori militari in Ucraina, in plus fata de antrenarea fortelor armate ucrainene in Marea Britanie sau in alte tari occidentale, asa cum se intampla in prezent, a declarat ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps.

- Guvernul de la Londra doreste sa trimita instructori militari in Ucraina, in plus fata de antrenarea fortelor armate ucrainene in Marea Britanie sau in alte tari occidentale, asa cum se intampla in prezent, a declarat ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps, intr-un

- Cheltuielile militare ale Rusiei vor creste cu aproape 70% in 2024, potrivit unui document al Ministerului de Finante publicat joi, o decizie care ilustreaza hotararea Moscovei de a-si continua interventia militara in Ucraina. Potrivit acestui document, cheltuielile apararii ruse vor creste in 2024…

- Rusia ar putea incepe atacarea navelor civile de pe Marea Neagra care se indreapta spre porturi ucrainene, avertizeaza Guvernul britanic, iar premierul Rishi Sunak a catalogat drept "inacceptabile" tentativele Moscovei de blocare a tranzitului cerealelor ucrainene, noteaza Mediafax."Marea Britanie…

- Ucraina a fost pusa in alerta de Marea Britanie, inca dinainte de a izbucni razboiul, ca Rusia va face prapad. Tocmai de aceea, Orientul a fost de acord sa inarmeze Kievul. Ministrul ucrainean al Apararii, Breznikov, si omologul sau britanic, Ben Wallace, au recurs la cuvinte tip cod atunci cand au…