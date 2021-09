Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Congresul Partidului National Liberal in cadrul caruia va fi ales presedintele formatiunii a inceput, sambata, la Romexpo. Actualul presedinte al PNL, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu candideaza la sefia partidului. La congres participa presedintele Klaus Iohannis, liderul UDMR, Kelemen…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca miercuri Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) urmeaza sa reglementeze, printr-o hotarare, masura ca activitatile economice din anumite domenii sa se inchida la ora 18:00 in localitatile unde rata de incidenta trece de 4 cazuri la mia de locuitori.

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata, inainte de sedinta Biroului Politic National (BPN) al Partidului National Liberal, ca, pe langa modificarile la statutul formatiunii, in BPN se va discuta si convocarea Consiliului National in data de 26 septembrie, a doua zi dupa Congresul in care va fi ales…