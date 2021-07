Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, aflat sub presiune din cauza sanctiunilor dictate de Uniunea Europeana, a cerut marti sprijin suplimentar din partea Rusiei, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Vladimir Putin, transmite dpa.

- Prim-ministrul Lituaniei a declarat ca se intentioneaza sa se construiasca o bariera la granitele sale cu Belarusul si sa desfasoare armata la frontiera in incercarea de a descuraja intrarea migrantilor in tara.

- Lituania intenționeaza sa construiasca o bariera la granițele sale cu Belarusul și sa desfașoare armata la frontiera in incercarea de a descuraja intrarea migranților in țara. Anunțul a fost facut de prim-ministra țarii, Ingrida Simonyte, ca urmare a deciziei regimului Lukașenko de a permite trecerile…

- Autoritatile din Moscova au anuntat duminica un numar record de decese din cauza coronavirusului, produse in ultimele 24 de ore, semnaland degradarea situatiei epidemiologice din Rusia, tara lovita de un val...

- Disidentul Roman Protasevici care a fost reținut dupa deturnarea cursei Ryanair de catre regimul de la Minsk a fost mutat în arest la domiciliu, a declarat tatal sau pentru BBC News. Jurnalistul Roman Protasevici a fost arestat pe 23 mai sub acuzația de incitare la revolta, el fiind reținut…

- Lituania a deschis vineri o tabara de refugiati in zona orasului Pabrade destinata migrantilor tot mai numerosi, in special irakieni, care-i trec granita venind dinspre Belarus, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Primii 73 de migranti, majoritatea barbati, au fost deja primiti in aceasta tabara…

- Kremlinul a declarat marti ca "regreta" recomandarea facuta de Uniunea Europeana companiilor sale aeriene de a evita spatiul aerian belarus pentru a pedepsi astfel regimul lui Aleksandr Lukasenko, acuzat ca a deturnat un avion la Minsk pentru a aresta un disident, relateaza AFP potrivit Agerpres.…