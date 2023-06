Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, anunța astazi intenția de a vinde pana la 20% din deținerea acționarului minoritar Fondul Proprietatea.S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (“Hidroelectrica” sau “Societatea”), principalul producator de energie electrica din Romania,…

- Hidroelectrica anunța listarea pe Bursa de Valori București. Acțiunile ar putea fi admise la tranzacționare in luna iulie Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a anuntat oficial marți, 6 iunie, intentia de listare la Bursa de Valori Bucuresti, prin vanzarea a unei…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a anuntat oficial astazi intentia de listare la Bursa de Valori Bucuresti, prin vanzarea a unei parti de pana la 20% din detinerea actionarului minoritar Fondul Proprietatea.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 629,79 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,30%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 52,3%, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- Cele mai atractive sectoare pentru IPO-uri in primul trimestru al anului 2023 au fost cele de: computere si produse electronice (57 de IPO-uri care au generat venituri de 7,1 miliarde de dolari), petrol si gaze, energie si utilitati, industria chimica si sectorul financiar. ”Evolutia lenta din 2022…