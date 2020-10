Stiri pe aceeasi tema

- Prin Hotararea CJSU nr. 35 din 9 octombrie, au fost aprobate scenariile de funcționare ale unitaților de invațamant in județul Alba pentru perioada 12-16 octombrie. Potrivit documentului citat, sunt 14 unitați de invațamant – cu statut de persoana juridica (ce au structuri subordonate), care sunt in…

- A crescut rata cazurilor de persoane pozitive Covid-19 la mia de locuitori in județul Cluj, iar autoritațile implicate – Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența, Direcția de Sanatate Publica și Inspectoratul Școlar Județean Cluj reacționeaza. Intrucat luni este zi libera in invațamant, incepand…

- Ziarul Unirea OFICIAL| CREȘTEREA CONTINUA! 42 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, vineri, 2 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat…

- Ziarul Unirea LISTA actualizata a cazurilor active de COVID-19 din fiecare localitate din județul Alba, in ultimele 14 zile Conform informațiilor transmise de DSP Alba, situația cazurilor active, in perioada 11 – 24 septembrie, in localitațile din județ este reprezentata de urmatorul tabel. MEDIU URBAN…

- Ziarul Unirea LISTA cazurilor active de COVID-19 din fiecare localitate din județul Alba, in ultimele 14 zile Conform informațiilor transmise de DSP Alba, situația cazurilor active, in perioada 21 august – 3 septembrie, in localitațile din județ este reprezentata de urmatorul tabel. Reamintim ca, astazi,…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 20 noi INFECTARI in județul Alba, dintre care 7 alocate din alte județe in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, marți, 18 august 2020, in județul Alba s-au…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 15 noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, luni, 17 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 15 cazuri de infectare cu Covid-19.…

- Ziarul Unirea OFICIAL| Mai multe teste, mai puține cazuri! 7 INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, marți, 28 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat…