Lista preliminară a lui Edi Iordănescu pentru debutul campaniei de calificare la EURO 2024 Selectionerul naționalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cluburi din afara Romaniei, informeaza frf.ro. Pe lista se afla si jucatori care ar putea debuta: Valentin Cojocaru, Alexandru Pascanu, Alexi Pitu, Alexandru Dobre si Valentin Gheorghe. Tricolorii incep in aceasta luna parcursul in grupa de calificare la Campionatul European 2024. Pe lista finala ce va fi comunicata ulterior se vor regasi o parte dintre aceștia, alaturi de fotbaliști din campionatul intern. PORTARI: Florin Nița (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei incepe in aceasta luna parcursul in grupa de calificare la Campionatul European 2024, meciuri pentru care selectionerul Edward Iordanescu a trimis 25 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cluburi din afara tarii, informeaza frf.ro. Pe lista se afla si jucatori care ar putea…

- Florin Prunea (54 de ani) pune presiune pe naționala Romaniei inaintea debutului in preliminariile EURO 2024! Romania va debuta in preliminariile EURO 2024 pe data de 25 martie, impotriva reprezentativei Andorrei. Romania se afla in grupa I, alaturi de Elveția, Belarus, Israel, Andorra și Kosovo. Florin…

- Romania incepe in martie campania de calificare la Campionatul European din 2024. FRF a anunțat azi prețurile biletelor pentru primele partide. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste preliminarii.…

- Nationala Romaniei U21 a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru, Armenia la tragerea la sorti de la Nyon a preliminariilor Campionatului European de tineret din 2025, gazduit de Slovacia, informeaza FRF . Romania s-a aflat in prima urna valorica la tragerea la…

- FOTO| Apariție-surpriza pe stadionul din Cetate: Nicolae Stanciu s-a antrenat alaturi de Unirea Alba Iulia FOTO| Apariție-surpriza pe stadionul din Cetate: Nicolae Stanciu s-a antrenat alaturi de Unirea Alba Iulia Albaiulianul Nicolae Stanciu, mijlocașul lui Wuhan Three Towns, s-a antrenat alaturi de…

- Nicolae Stanciu (29 de ani), mijlocașul lui Wuhan Three Towns, se afla in Romania, unde s-a antrenat alaturi de Unirea Alba Iulia, locul 4 in seria 9 din Liga 3. Stanciu se afla in vacanța dupa finalul sezonului in China, unde a caștigat titlul alaturi de Wuhan Three Towns. Cel mai bun fobalist roman…

- Primele animale care vor scapa de export, incepand cu 1 martie 2024, ar urma sa fie mieii și vițeii neințarcați, potrivit unui proiect de lege initiat de fostul premier Florin Citu si de fostul ministru de Interne, Marcel Vela , prin care se propune interzicerea exportului animalelor vii catre statele…

- Carmen Țar Fonta este de doi ani invațatoare in comuna Frumușani, județul Calarași, dupa ce anterior a lucrat ca psiholog. Face naveta zilnic 70 de kilometri ca sa ajunga la cei 16 elevi ai ei pentru care spera sa reușeasca sa-i țina la școala, comuna fiind una vulnerabila la abandon școlar. Carmen…