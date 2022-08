Lista neagră devine lista albă. Cum vrea să promoveze ANAF românii care nu au datorii la stat ANAF vrea sa publice numele contribuabililor care NU figureaza cu datorii la buget. Pana acum, Agenția a procedat invers, publicand numele celor care nu au restanțe la plata taxelor. ANAF a trimis Guvernului un proiect de act normativ care ii va permite sa publice, trimestrial, numele contribuabililor care nu au datorii la buget. Astfel, ANAF […] The post Lista neagra devine lista alba. Cum vrea sa promoveze ANAF romanii care nu au datorii la stat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

