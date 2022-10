Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca centrala nucleara Zaporijjia din Ucraina va functiona sub supravegherea autoritatilor de la Moscova, dupa ce presedintele Putin a anuntat oficial anexarea la Rusia a regiunii in care se afla instalatia. Centrala, cea mai mare din Europa, a fost…

- Ucraina urmeaza sa ceara in mod oficial o "aderare accelerata la NATO", anunta vineri presedintele Volodimir Zelenski, imediat dupa ce Rusia a anexat patru regiuni din Ucraina, relateaza AFP. "Adoptam o masura decisiva semnand candidatura Ucraineii in vederea unei aderari accelerate la NATO", anunta…

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei. A anuntat miercuri, 21 septembrie, Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte din partea noastra”, transmite Reuters și…

- Rusii, cei care au pornit un razboi in Ucraina, se tem ca vor fi declarati „teroristi”. Pentru a evita un astfel de scenariu, tot ei au inceput sa ameninte. Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat,…

- Semne diacriticeVai, vai, vai… Moscova iși manifesta din nou insatisfacția fața de modul „nedemocratic” in care este tratata opoziția in Republica Moldova. Firește, fara sa scape din vedere atitudinea Chișinaului fața de „spețoperația” militara pe care o desfașoara Rusia in Ucraina. „Noi, firește, urmarim…

- „MAE respinge ferm demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o rețea de socializare o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei și altor state vecine Ucrainei. MAE considera ca astfel de atitudini fac parte…

Poliția din regiunea Moscovei a reținut-o pe fosta redactoare a postului rusesc Channel One, Marina Ovsyannikova, potrivit canalului de Telegram al jurnalistei.

- Obiectivul Rusiei in Ucraina este sa ajunga pana in Transnistria, spune cea mai fidela voce a propagandei ruse, Vladimir Soloviov de la Rossia-1. Intr-o intervenție duplex in emisiunea unui cunoscut jurnalist italian, Bruno Vespa, de la Rai 1, el a recunoscut ca acesta este motivul pentru care armata…