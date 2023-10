Lista extinsă a alimentelor care vor fi mai ieftine de sărbători ​Se extinde lista produselor al caror adaos comercial va fi plafonat in urmatoarele luni. Printre aceste produse se regasește și cozonacul. Guvernul a decis sa prelungeasca limitarea adaosului comercial pentru alimentele de baza. Prelungirea va fi pana la 31 ianuarie 2024. De asemenea, Executivul a luat aceasta decizie și de a extinde lista pentru alimente. Vedeta acestei liste, am putea sa spunem, este cozonacul, un aliment indragit de romani, mai ales in perioada sarbatorilor de iarna. Lista a fost extinsa și cu produse pe care romanii, de regula, le folosesc pentru a pregati masa de sarbatori:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

