Stiri pe aceeasi tema

- Lista a fost actualizata de Institutul Național de Sanatate Publica, in funcție de incidența COVID-19 in statele respective, și a fost aprobata de CNSU. Sunt peste 40 de țari incluse pe lista, iprintre acestea fiind Spania și Franța, țari care reintroduse, dupa mai multe saptamani, pe aceasta lista…

- Deși in prezent nu exista dovezi medicale sau științifice care sa sugereze ca moartea doctorului Michael a fost declanșata de vaccin, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor efectueaza o investigație de rutina a incidentului, relateaza presa americana. Autoritațile sanitare investigheaza cazul…

- Avocatul Poporului cere, printre altele, lamuriri despre cum vor putea medicii de familie sa-și inscrie pacienții la vaccinare pe platforma STS și cat de pregatiți vor fi aceștia sa reacționeze la eventualele efecte adverse ale serului și daca organizatorii vaccinarii au luat in calcul alocarea ambelor…

- Premierul Australiei, Scott Morrison, nu se grabește sa se vaccineze, pentru a nu-și asuma „riscuri inutile”, asta in ciuda presiunilor pentru accelerarea campaniei de vaccinare din Țara Cangurilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Morrison, care la inceputul pandemiei a spus ca Australia va fi un…

- 37 de state se afla in continuare pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care este obligatorie carantina la intrarea in Romania. Niciunul dintre statele din lista nu are o comunitate atat de masiva de romani precum Italia, recent elimitata din aceasta categorie. Nici romanii care revin…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) pune la dispozitia Directiilor de Sanatate Publica din tara aproximativ 600 de militari pentru a sprijini, in perioada urmatoare, eforturile generale de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit MApN, militarii vor indeplini sarcini de operatori call-center,…

- Direcțiile de Sanatate Publica din țara și automat din Alba au inceput sa identifice locații pentru organizarea centrelor de vaccinare anti-COVID-19. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a participat marți la o ședința cu șefii DSP din țara pentru a verifica stadiul și modul de organizare a centrelor…

- Profesorul Alexandru Rafila semnaleaza cu ingrijorare ca numarul de teste pentru depistarea pacientilor cu COVID-19 a scazut cu 20% de la o zi la alta si sustine, in acest context, ca exista “un blocaj”, intrucat Directiile de Sanatate Publica nu sunt incurajate sa faca testari. Reprezentantul Romaniei…