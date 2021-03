Stiri pe aceeasi tema

- Piața neagra a țigaretelor se situeaza in ianuarie 2021 la 8,6% din totalul consumului, in ușoara scadere fața de noiembrie anul trecut (9,2%), conform companiei Novel Research. Contrabanda continua sa se mențina astfel la cel mai mic nivel din ultimii 12 ani. „In ianuarie 2021, piața neagra a inregistrat…

- Subiectul pensii 2021 revine inca odata in discuție. Sub presiunea deciziei Curții Constituționale oficialii din guvernul codnus de Florin Cițu fac noi declarații. Ministrul Muncii Raluca Turcan vine cu anumite rectificari și noi informații in ceea ce privește acest subiect sensibil. Pensii 2021. Numarul…

- Relatiile dintre Uniunea Europeana si Rusia au atins un nivel minim in urma incarcerarii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a apreciat vineri, la Moscova, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP si EFE, citate de AGERPRES. ''Este sigur ca relatiile noastre…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a trimis o scrisoare liderului PNL, Ludovic Orban, si premierului Florin Citu, in care ameninta cu demisia, atat a lui cat si altor membri, dacp nu e schimbata decizia privind numirea unui prefect din tabara liberala.

- Minim istoric al bancnotelor euro contrafacute in 2020, dupa ce BCE a introdus elemente noi de securitate. Cum recunoaștem banii falși Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat vineri ca in 2020 au fost retrase din circulatie 460.000 de bancnote euro contrafacute, un nivel minim istoric in raport cu…

- Banca Internationala de Investitii da startul finantarilor in 2021 prin plasarea unei tranzactii in valoare de 30 de milioane de euro in cadrul programului sau MTN, cu o scadenta record de 20 de ani, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al bancii, noua tranzactie, cu un pret de MS+90 bps (cupon…

In 2020, numarul autoturismelor noi inmatriculate a ajuns la 126.351 unitați, ceea ce reprezinta o scadere cu 21,79% comparativ cu 2019, respectiv 161.562 unitați, anunța ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din Romania și ACEA.