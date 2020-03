Stiri pe aceeasi tema

- Uzina lui Istvan Simon din vestul Ungariei produce peste un milion de componente din plastic pe zi insa in halele de productie se aude doar zgomotul masinilor deoarece muncitorii au disparut aproape complet, transmite Reuters. O transformare similara are loc in liniile de productie din statele…

- ​Ungaria va apara frontierele externe ale Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, cerând oprirea urgenta a 130.000 de imigranti extracomunitari care au patruns deja din Turcia în tari europene, relateaza Mediafax.„Chiar daca încercarea Greciei de…

- Ungaria va apara frontierele externe ale Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, cerand oprirea urgenta a 130.000 de imigranti extracomunitari care au patruns deja din Turcia in tari europene, anunța MEDIAFAX."Chiar daca incercarea Greciei de a opri imigrantii va fi incununata…

- Romanii platiți cu salariul minim pe economie vor putea avea in viitor salarii mai mari. Un plan care prevede introducerea unui salariu minim la nivel european este deja in derulare.Potrivit Mihaelei Mitroi, partener Asistenta Fiscala si Juridica EY Romania, perioada de consultare pentru introducerea…

- 17 țari, intre care și Romania Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania si Ungaria au semnat comunicatul final al summitului Grupului "Prietenii Coeziunii” care a avut loc in acest oras situat la 180 de kilometri sud…

- La Bruxelles incepe summitul sefilor de stat sau de guvern din tarile membre ale Uniunii Europene. Se anunta un Consiliu dificil. Ungaria, Polonia și Cehia au formulat obiectii fata de planul de reducere drastica a poluarii.

- La Bruxelles incepe summitul sefilor de stat sau de guvern din tarile membre ale Uniunii Europene. Se anunta un Consiliu dificil. Ungaria, Polonia și Cehia au formulat obiectii fata de planul de reducere drastica a poluarii.

- La noi s-a încetațenit ideea greșita ca 3% deficit bugetar este normalitate, susține Valentin Lazea, economist șef al Bancii Naționale a României (BNR). De fapt, spune el, 3% este deficitul la care trebuie sa ajungi în cel mai rau an când creșterea este negativa, când ai…