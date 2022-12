Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi si atleta venezueleana Yulimar Rojas au fost alesi cei mai buni sportivi din America de Sud si Nord in 2022 de catre Asociatia Internationala a Presei Sportive - America (AIPS America), a anuntat aceasta organizatie marti la Bogota, informeaza AFP. Fii la curent…

- Lionel Messi (35 de ani), superstarul naționalei Argentinei, continua sa sarbatoreasca victoria sud-americanilor in fața Franței, in finala Campionatului Mondial din Qatar. Fotbalistul francezilor de la PSG a fost fotografiat in pat, dormind alaturi de trofeul Campionatului Mondial. +1 FOTO „Buna…

- Lionel Messi a surprins și incantat o lume intreaga, dupa ce echipa lui a caștigat Cupa Mondiala 2022 din Qatar, devenind campioana lumii. La ceremonia de premiere, capitanul Argentinei a fost imbracat cu un port tradițional, care se numește ”bisht” și care a starnit reacții controversate. Iata ce semnifica…

- Capitanul selectionatei Argentinei, Lionel Messi, a fost desemnat de FIFA cel mai bun jucator al editiei 2022 a Cupei Mondiale de fotbal, din Qatar, duminica seara, dupa ce si-a condus echipa la castigarea trofeului in finala cu Franta.

- Lionel Messi (35 de ani) a lipsit de la antrenamentul Argentinei de joi, cu 3 zile inainte de finala Campionatului Mondial cu Franța. Argentina - Franța, finala Campionatului Mondial, se joaca duminica, de la ora 17:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe TVR 1 Golgeterului de la CM 2022,…

- Lionel Messi (35 de ani), capitanul naționalei Argentinei, a bifat primul gol in fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial, al 9-lea in total, in victoria cu Australia, scor 2-1. Fotbalistul lui PSG a atins aceasta borna chiar in meciul cu numarul 1.000 al carierei (778 pentru Barcelona, 53 pentru…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a inregistrat deja primul rezultat surpriza, dupa ce Argentina a pierdut cu 2-1 meciul cu Arabia Saudita de la Campionatul Mondial de Fotbal. Presa din țara din America de Sud a reacționat violent și i-a criticat pe jucatori. Cele mai multe atacuri sunt la adresa lui…