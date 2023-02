Stiri pe aceeasi tema

- Matias Messi, unul dintre fratii starului argentinian Lionel Messi (Paris Saint-Germain), a anuntat miercuri ca acesta nu are de gand sa revina la echipa de fotbal FC Barcelona, conform agentiei EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a negat faptul ca Lionel Messi, Kylian Mbappe și Neymar in aceeași echipa ar avea un impact negativ asupra echilibrului echipei, in condițiile in care brazilianul a fost exclus de la meciul de miercuri, de la Montpellier. Fii la curent…

- Dupa numeroase tatuaje ale fanilor care au marcat victoria Argentinei la Cupa Mondiala de fotbal din 2022, un lan de porumb din centrul tarii a fost "tatuat" cu chipul capitanului selectionatei "Albiceleste", Lionel Messi, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cristiano Ronaldo va fi capitanul echipei formate din cei mai buni jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal, doua cluburi saudite, care vor intalni Paris Saint-Germain intr-un meci amical. Mult asteptatul duel dintre Cristiano Ronaldo si Lionel Messi va avea loc joi, la Riad. Fii la curent cu cele…

- Lionel Messi, incoronat campion mondial cu Argentina in decembrie in Qatar, a revenit miercuri la centrul de antrenament al echipei Paris Saint-Germain, a anuntat clubul din capitala Frantei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dupa ce a caștigat Cupa Mondiala și s-a bucurat de sarbatorirea acesteia acasa, in Argentina, Lionel Messi s-a indreptat spre orașul natal Rosario pentru a petrece sarbatorile de Craciun alaturi de familie și prieteni, inclusiv alaturi de atacantul uruguayan Luis Suarez. Fii la curent cu cele…

- Argentina a castigat Cupa Mondiala, insa la Buenos Aires nu a ajuns trofeul original, ci o replica a acestuia, conform regulamentului FIFA. Imediat dupa ce Lionel Messi a ridicat trofeul pe stadionul Lusail din Doha si s-a bucurat alaturi de coechipierii sai, acesta a fost predat unor agenti de securitate,…

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, marcator si om al meciului cu Mexic in a doua intalnire de la Cupa Mondiala, a salutat victoria echipei sale (2-0), dar este constient ca nationala tarii sale isi va juca accederea in optimi impotriva Poloniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…