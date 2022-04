Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pe care Primaria Timișoara le va realiza pe Calea Stan Vidrighin iși arata primele efecte. De luni se suspenda linia 4 de tramvai Asociația de Dezvoltare Intercomunitara, Societatea Metropolitana de Transport Timișoara anunța ca se suspenda linia 4 Tramvai incepand cu data de 4 Aprilie 2022.…

- Meciuri pe banda rulanta. Abia ieșiți dintr-o serie de cinci meciuri in 15 zile, baschetbaliștii de la SCM OHMA Timișoara intra intr-o noua perioada plina de jocuri, 1-15 aprilie. Aceasta se deschide cu partida din deplasare, de la Craiova. La cinci zile de la succesul cu CSM Galați, leii din Banat…

- Domului Romano-Catolic din Piața Unirii din Timișoara este un monument istoric de Clasa A. Cei de la Muzeul Național al Banatului spun ca in timpul luptelor cu turcii, a servit ca depozit de sare, iar in timpul asediului, populația s-a ascuns in cripta in care sunt inmormantați episcopii. Lucrarile…

- Circulația tramvaielor de pe liniile 4, 8 și 9 va fi suspendata in 12.02.2022, din cauza lucrarilor de mentenanța la linia cale tramvai, care vor avea loc pe tronsonul Piața Gheorghe Domașnean(AEM) – Ciarda Roșie. In aceste condiții, tramvaiele de pe liniile 4, 8, și 9 vor intoarce in bucla de la AEM,…

- Circulația tramvaielor va fi suspendata, la Timișoara, pe mai multe linii. Se fac lucrari de mentenanța. Lucrarile de mentenanța vor avea loc la linia de tramvai pe tronsonul Piața Gheorghe Domașneanu (AEM) – Ciarda Roșie, sambata, 12 februarie. Astfel ca va fi suspendata circulația tramvaielor 4, 8…

- Circulația in zona in care a avut loc neobișnuitul accident a fost blocata. Potrivit publicației timișorene Renașterea , nu au fost victime, ci s-au inregistrat doar pagube materiale. Societatea locala de transport a anunțat ca investigheaza incidentul. Accidentul a avut loc miercuri, 2 februarie, la…

- Compania de apa a anunțat, miercuri, ca se intrerupe furnizarea apei pe bulevardul Liviu Rebreanu (porțiunea dintre bulevardul Sudului și Calea Stan Vidrighin), strada Macilor și strada Locotenent Ovidiu Balea din Timișoara in urma unei avarii. De asemenea, se oprește apa, temporar, la Sacalaz, Petrovaselo…

- Din 17 ianuarie incep lucrarile de extindere a Școlii Generale nr. 30. Unitatea de invațamant ar trebui sa fie transformata pana 2023. Vor fi modernizate cele trei corpuri de cladire existente și vor fi construite doua corpuri noi, cu 16 sali de clasa. Valoarea totala a proiectului depașește 24 de milioane…