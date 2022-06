Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Raciu, Ciprian Belean, a participat duminica, 8 mai, la o acțiune de ecologizare organizata in satul aparținator Ulieș. "La ce am gasit in teren, va asigur ca vor urma amenzi usturatoare, pentru cei care arunca deșeurile pe camp sau in paduri! Avem firma de salubrizare, dar pentru unii…

- Primarul comunei Raciu, Ciprian Belean, a salutat vineri, 6 mai, prin intermediul unui mesaj transmis pe pagina proprie de Facebook, demararea unui nou business in comuna Raciu, respectiv Spalatoria auto self-wash "Picco-Bello." "Suntem alaturi și ii susținem pe investitorii care vin in comuna noastra!…

- Invierea Domnului sa va aduca in suflet bucurie și iubire. Tuturor locuitorilor comunei Dragu, angajaților primariei, precum și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de Paște fericit, alaturi de cei dragi!Hristos a Inviat!Angelica LAZAR, Primarul comunei Dragu Acest articol Angelica LAZAR,…

- Fie ca lumina Invierii Mantuitorului sa va inunde casa si sa va aduca numai armonie, fericire si multa iubire. Tuturor locuitorilor comunei Ip, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de sarbatori binecuvantate alaturi de cei dragi.Paste fericit!MARKUS Laszlo, Primarul…

- Zona centrala a comunei Raciu, aflata langa cladirea Primariei și magazinul Profi iși va schimba infațișarea, a informat luni, 28 martie, Ciprian Alin Belean, primarul comunei Raciu. "In randarile de mai jos este prezentat proiectul. Un proiect simplu și eficient. Practic, va fi o mica piațeta. In urma…

- Primaria comunei Raciu invita publicul interesat la ședința de consultare a populației pentru documentația PUZ pentru "Amplasare Parc de activitați productive și funcțiuni complementare compatibile in localitatea Raciu", care va avea loc la sediul Primariei comunei Raciu, in data de 7 aprilie 2022,…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, susține ca in prezent nu exista niciun pericol dinspre Ucraina in ceea ce privește calitatea aerului. Declarația a fost facuta dupa ce in public au aparut unele informații privitoare la apariția unui nor poluat provocat de razboi. „Astazi nu exista niciun pericol…

- Aleșii locali ai comunei Raciu au aprobat, intr-o ședința a Consiliului Local care a avut loc in luna februarie, bugetul local al comunei Raciu pe anul 2022, in cuantum de 13.112.000 de lei atat pe partea de venituri, cat și pe partea de cheltuieli. Totodata, consilierii locali din Raciu au aprobat…