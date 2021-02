Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii de onoare ai municipiului Focșani vor fi scutiți de la plata impozitului pe locuințe in limita sumei de 2000 lei. Modificarea este prevazuta in proiectul de hotarare privind Regulamentul pentru acordarea titlului de Cetațean de onoare al municipiului Focșani, care a fost pus in dezbatere publica…

- Joi, 7 ianuarie 2021, Consiliul Local al Municipiului Focșani a fost convocat in ședința extraordinara de indata, pe ordinea de zi aflandu-se proiect de hotarare extrem de important pentru intreaga noastra comunitate. Proiectul de hotarare, inițiat de Primarul Cristi Valentin Misaila, propune inființarea…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 10.00, la o ferma de porci din localitatea Campuri. Este vorba despre o ferma situata in spatele vulcanizarii din localitate. Conform martorilor, la fața locului au intervent patru autospeciale de stingere, cu apa și spuma. Vom reveni…

- Societatea GILEON INST-EL S.R.L va moderniza instalațiile electrice de distribuție din zona localitații Gugești. Proiectul de investiții a fost adjudecat de societatea mai sus amintita cu suma de peste 3,8 milioane de lei de la societatea de distribuție a energiei electrice Muntenia Nord SA care are…

- Consilierii liberali au aprobat cu rețineri proiectul Primariei Focșani pentru accesarea fondurilor europene și dotarea cu echipament pentru educația online in fiecare clasa, laborator sau atelier de la unitațile de invațamant din municipiu. Proiectul „Imbunatațirea infrastructurii TIC a unitaților…

- Comisia pentru buget a Camerei Deputatilor a adoptat marti un raport de admitere la proiectul de lege care aproba OUG 78/2019 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal – bugetare. Un amendament admis al lui…

- Societatea Arimflay Construct SRL va realiza proiectul proiectul de investiție „Reabilitare și extindere Școala Gimnaziala nr 1 și Gradinița cu program normal nr. 1, Sat Vulcaneasa, Comuna Mera, județul Vrancea“. Valoarea estimata a investiției este de aproximativ 1,1 milioane lei. In cadrul acestui…

- Proiectul privind construirea unui spital orașenesc in Odobești ar putea intra in linie dreapta. A fost aprobata completarea listei-sinteza a obiectivelor incluse in Subprogramul ”Unitati sanitare”. Pe aceasta lista a fost inclus și proiectul de investiții privind construirea spitalului orașenesc Odobești.…