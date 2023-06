Ligia Deca s-a inscris in PNL. Filiala din București a Sectorului 6 este cea pe care a ales-o ministrul Educației. Primarul Sectorului - Ciprian Ciucu a anunțat momentul in care Ligia Deca a semnat adeziunea la PNL.„Mi-a picat bine atunci cand am aflat ca doamna ministru Ligia Deca a ales filiala PNL Sector 6 pentru a se inscrie in Partidul Național Liberal.Intodeauna am apreciat acei oameni care aleg sa faca politica activ dupa un "cursus honorum" firesc, dupa o activitate profesionala parcursa cu seriozitate.Si pentru Sectorul 6 este de bine! Avem mai multe proiecte in care colaboram iar acum…