- bull; Meciul Chindia FC Viitorul se joaca miercuri, 17 iunie, de la ora 20.00.Lider in ierarhia turneului play out al Ligii 1, FC Viitorul sustine miercuri, 17 iunie, meciul din etapa a patra, intalnind in deplasare, de la ora 20.00, Chindia Targoviste, penultima clasata.Echipa de pe litoral totalizeaza…

- FC Viitorul a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Poli Iasi, intr-un meci din etapa a treia a play-out-ului Ligii I, potrivit news.ro.Au marcat: Ciobanu ‘26, Ghita 72 / Passaglia '38. Min. 26, scor 1-0: Ciobanu a marcat cu sut de la 20 de metri, balonul…

- „U“ Craiova intalnește astazi, de la ora 18.00, la Lunca Jiului, pe Chindia Targoviște, amical ce umple golul lasat de FC Botoșani. Reamintim ca meciul cu moldovenii, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1, ce ar fi trebuit sa se desfașoare astazi, de la ora 20.00, a fost amanat. Asta din pricina faptului…

- Primul titlu national Under 19 pentru FC Viitorul a venit in sezonul 2011 2012, fiind adus de generatia 1993 1994, in urma finalei cu Chindia Targoviste.Echipa de pe litoral antrenor, Cristian Camui s a calificat in ultimul act dupa ce a trecut in semifinale de Pandurii Tg. Jiu U 19 cu 4 3. Disputat…