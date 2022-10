Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a luat decizia de a indeparta din lotul FCSB, in iarna sau la finalul sezonului, 5 jucatori care l-au costat in medie 500.000 de euro per fotbalist, aduși de la 5 echipe din Liga 1: Sepsi, Farul, Chindia, Botoșani și Mioveni. ...

- CS Mioveni joaca azi cu U Cluj, de la ora 18:00 pe Stadionul Orașenesc. Partida conteaza pentru etapa a 10-a a Superligii.Elevii lui Flavius Stoican au un moral bun, inaintea jocului, avand in vedere victoria din etapa trecuta, cu Sepsi. De partea cealalta, U Cluj vine dupa o remiza, acasa, 1-1 cu FC…

- Ștefan Blanaru (33 de ani), atacantul celor de la CS Mioveni, a fost surprins cu telefonul pe banca de rezerve, in timpul victoriei obținute de formația lui pe terenul lui Sepsi, scor 1-0. Ștefan Blanaru a fost titular pentru CS Mioveni in deplasarea de la Sfantu Gheorghe. Flavius Stoican l-a inlocuit…

- La cateva minute dupa finalul partidei dintre Sepsi și CS Mioveni (0-1), autoritațile din Sf. Gheorghe au emis o alerta, anunțand ca in proximitatea arenei se afla un urs. In timpul interviului lui Cristiano Bergodi de la finalul partidei s-a auzit la TV sunetul specific declanșat de mesajele RO-Alert…

- CS Mioveni a obținut prima sa victorie in acest sezon al SuperLigii. Echipa antrenata de Flavius Stoican s-a impus vineri pe terenul echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-0, in primul meci al etapei cu numarul 9.

- Ilie Poenaru (45 de ani) și Flavius Stoican (45), antrenorii de la UTA, respectiv CS Mioveni, au analizat remiza din etapa 8 a SuperLigii, scor 1-1. Poenaru considera rezultatul nedrept avand in vedere desfașurarea jocului, deși argeșenii au ratat un penalty in minutul 88, cand aveau victoria pe tava.…

- Etapa a 7-a a Superligii a debutat vineri, 26 august, cu meciul FC Voluntari – Universitatea Cluj și se va incheia luni, 29 august, cu partida Universitatea Craiova – FC Botosani, programata de la ora 21.00. Etapa a 7-a: Vineri, 26 august: Ora 18.45 FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0 Ora 21.30 UTA…

- Duminica, 14 august, s-au disputat trei intalniri din etapa a 5-a a SuperLigii de fotbal, jocuri dificile pentru gazde: Universitatea Craiova – CS Mioveni 1-0, CFR Cluj – FC Botoșani 0-1 (FOTO) și FCSB – Chindia Targoviște 3-2. Luni, 15 august, au loc ultimele meciuri ale rundei: FC Voluntari – Sepsi…