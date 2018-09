Stiri pe aceeasi tema

- Liga Națiunilor, prima etapa. Program și rezultate. Germania – Franța, capul de afiș din grupa 1 din Seria A. Programul meciurilor din prima etapa a Ligii Natiunilor: Seria A Grupa 1: Germania, Franta, Olanda Joi, 6 septembrie Germania – Franta (ora 21,45) Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda Sambata,…

- Un contingent al Armatei Naționale participa la exercițiul multinațional „Platinum Lion 2018”, care se desfașoara în Baza de instruire Novo Selo din Bulgaria, în perioada 30 iulie – 9 august, transmite IPN. Potrivit maiorului Igor Levitchi, comandantul…

- In perioada 27-29 iulie a.c, Ansamblul Folcloric"Doina Rebrei’’ a reprezentat Romania la Festivalul concurs din SERBIA. Este a noua iesire peste hotare, cu participari similare in Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia (de doua ori ), Ungaria, Letonia, Austria si acum in Serbia. Din 18 formatii , apartinand…

- O noua statistica a Eurostat arata cat de mult gunoi s-a aruncat in orașe in perioada 1995 – 2016. Trendul este descendent, iar orașele din Romania arunca cel mai puțin gunoi din tot blocul comunitar. Gunoiul produs de orașe este doar 10% din cantitatea totala de gunoi generata in UE. Media Uniunii…

- Astazi au loc manșele tur ale ultimelor 5 dueluri din Turul II de calificare al Ligii Campionilor. Partidele sunt liveSCORE cu VIDEO și foto pe GSP.ro. de la 20:00 » Bate Borisov (Belarus) - HJK Helsinki (Finlanda) de la 20:00 » Kukesi (Albania) - Qarabag (Azerbaidjan) de la 20:00 » Ludogoreț (Bulgaria)…

- In perioada 26 – 28 iulie 2018, in Piața „Dr. Constantin Hagea” din municipiul Aiud, se va desfașura cel mai important eveniment dedicat folclorului național și internațional. Timp de 3 zile, pe scena festivalului vor urca 9 ansambluri folclorice din urmatoarele țari: Albania, Bosnia, Bulgaria, Cehia,…

- Robert Iamandi, judoka pregatit la CSS Focșani de sensei Dumitru Sandu Zisu, a caștigat, duminica, 8 iulie, titlul de campion balcanic la cadeți, 38 kg. Robert a repetat performanța din 2017 cand a urcat, de asemenea, pe prima treapta a podiumului de premiere și a primit medalia de aur cuvenita invingatorilor!…

- Petre Apostol Timp de trei zile, de vineri pana duminica, Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiesti a fost gazda grupei H din ultima faza de calificare la turneul final al Campionatului European de volei feminin U19. Dupa ce, in luna aprilie, echipa nationala a Romaniei a ratat, la limita, tot pe parchetul…