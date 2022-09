Stiri pe aceeasi tema

- Formatia doljeana ACSO Filiasi a reusit sa se impuna sambata, cu 1-0, in deplasarea de sambata, de la Resita, dupa disputa cu Progresul Ezeris. Confruntarea a contat pentru etapa a 2-a din Liga 3, seria 7, si a fost decisa de golul marcat de catre Alexandru Fotescu, in minutul 33. Antrenorul Victor…

- ACSO Filiasi a ratat calificarea in runda 3 a Cupei Romaniei, dupa ce a pierdut in reprizele suplimentare disputa de la Potcoava, 2-3 cu Petrolul din localitate. Golurile invingatorilor au fost marcate de Magraon (3). Doljenii au inscris prin Calu (penalti) si Manolache. „Am condus cu 2-1 si am fost…

- Seria 6, etapa 1 Vineri, 26 august: CSM Alexandria – Sporting Rosiori 0-0 Viitorul Daesti – Cozia Calimanesti 1-0A marcat: Marian Ghița ’82. Universitatea II Craiova – Minerul Costesti 6-0Au marcat: Marian Danciu ’45+1, Dumitru Popa ’51, Eduard Dina ’54, Eduard Domnu ’58, Ștefan Bana ’76, David Sala…

- CARAȘ-SEVERIN – AFC Voința Lupac a fost repartizata in Seria a VII-a a Ligii 3, alaturi de FC Progresul Ezeriș, iar CSM Reșița a fost trimisa sa joace contra echipelor din Arad și Timiș! Echipa pregatita de Lucian Dobre are ca obiectiv abordarea fiecarui meci la victorie, iar antrenorul considera ca…