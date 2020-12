Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 14-a din Liga 2 continua astazi cu 6 partide care pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. FC U Craiova 1948 a invins-o pe Metaloglobus, scor 1-0, in primul meci al etapei #14;Duelul Ripensia - Farul va fi reprogramat, din cauza testarilor pozitive la coronavirus din tabara gazdelor. liveSCORE…

- Etapa #13 din Liga 2 incepe astazi, cand sunt programate nu mai puțin de opt partide. Șapte dintre acestea incep de la ora 11:00, ora de la care joaca și liderul FC U Craiova 1948. Oltenii evolueaza in deplasare, pe terenul Unirii Slobozia. ...

- Ultimele trei partide din etapa a VI-a a Ligii Nationale, ultima din 2020, s-au disputat joi, la Sala Polivalenta din Bucuresti. Clasamentul este ocupat, in ordine, de Minaur Baia Mare, CSM Bucuresti si Gloria Buzau.Rezultatele inregistrate sunt: Universitatea Cluj - HC Zalau 24-35, SCM Craiova…

- Etapa a 10-a a Ligii a 2-a se va disputa intre sambata (31 octombrie) și marți (3 noiembrie). Petrolul Ploiești va staționa runda aceasta. Programul și televizarea meciurilor Sambata, ora 11:00 Viitorul Tg. Jiu – Unirea Slobozia Comuna Recea – Polli Timișoara Csikszereda Miercurea Ciuc – Pandurii Tg.…

- Astazi sunt programate primele 7 meciuri din etapa a noua a Ligii 2. Acestea pot fi urmarite incepand cu ora 11:00, liveSCORE pe GSP.ro. Tot astazi era programat meciul dintre Gloria Buzau și Viitorul Pandurii Targu Jiu. Partida a fost anulata deoarece echipa gorjeana a fost declarata focar de Covid-19.Rapid…

- Etapa cu numarul 6 din Liga 2 a debutat ieri, cu partida Rapid - Concordia (4-2), și continua astazi, cu alte 7 meciuri. Acestea vor putea fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. In fiecare etapa din Liga 2, o echipa sta. In aceasta runda, a venit randul celor de la CSM Slatina. Viitorul Tg. ...

- Echipele din Liga 2 iși continua lupta pentru promovarea in Liga 1, azi fiind programate 8 partide din etapa a 5-a. Primele 6 vor incepe la ora 11:00 și vor fi liveSCORE pe GSP.ro. Vezi AICI programul etapei #5 din Liga 2 Vezi AICI clasamentul live din Liga 2 Rapid, echipa de pe locul 2, va juca de…

- Rapid București, Farul Constanța și Dunarea Calarași sunt singurele echipe din Liga 2 care au acumulat punctaj maxim dupa primele doua etape.Duminica, 6 septembrieCSM Reșita - Petrolul Ploiești 0-4CS Mioveni - Gloria Buzau 0-0Sambata, 5 septembrieCsikszereda M. Ciuc - FC 'U' Craiova 1-1Rapid București…