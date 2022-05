Stiri pe aceeasi tema

- Prima manșa a barajului pentru promovare va avea loc pe Cluj Arena. Dinamo va disputa primul meci in deplasare in dubla cu Universitatea Cluj de mentinere/promovare in Liga 1. Decizia a fost luata in urma tragerii la sorti efectuata, astazi, la sediul FRF. Ora de disputare a partidei urmeaza sa…

- Universitatea Cluj a pierdut neașteptat pe teren propriu cu Unirea Slobozia, scor 1-2, in etapa cu numarul șapte din play-off-ul ligii secunde. Infrangerea dramatica, datorita oaspeților care au reușit sa marcheze ultimul gol chiar in minutul 90+5, a fost cauza unei serii de altercații intre fotbaliști.…

- Dinamo a folosit cel mai mult in actualul campionat jucatorii crescuți in propria Academie de juniori: 20 in 41,1% din totalul minutelor. Pe locul 2 in Liga 1 apare CSU Craiova, cu 9 jucatori și 29,5% minute. Echipa in care au evoluat cel mai mult, in acest sezon, jucatorii crescuți in propriul centrul…

- George Gaman (foto, la titlu; Craiova) – Gheorghița Balan (Pitești) și Florin Pucheanu (Ulmi, județul Dambovița), plus Ovidiu Florin Mazilu (Satu Mare), aceasta este brigada delegata la cel mai tare meci din returul plat-off-ului Ligii a II-a de fotbal, gazduit de „Cluj Arena”, marți, 26 aprilie 2022,…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova nu reusesc sa „sparga gheata“ in seria 5-8 nici dupa etapa a patra. Trupa lui Lucian Zlotea a cedat pe teren propriu in fata formatiei din Lugoj, scor 1-3 () si astfel a inregistrat un nou esec in campionat. Chiar daca locul al 8-lea nu mai poate fi schimbat indiferent…

- ARAD. Rezultatele etapei a II-a: Play-off: FC Voluntari – Univ. Craiova 3-1, FC Farul – CFR Cluj 0-0, FC Argeș – FCSB 2-3; play-out: FC Botoșani – UTA 1-0, Gaz Metan Mediaș – FC U Craiova 1948 0-2, Academica – Rapid 0-1, Dinamo – Sepsi 0-0, CS Mioveni – Chindia 1-0.

- Divizia A1 la volei masculin continua cu faza a II-a a campionatului, in cadrul careia Știința Explorari va juca in turneul pentru locurile 5-8, in compania echipelor Olimpia Titanii București, SCM Zalau și CSU Știința București. Pentru titlul de campioana (turneul pentru locurile 1-4) se vor duela…

- Comparativ cu bilanțul celorlalți antrenori in primele 8 etape pe banca lui Dinamo, Stoican, cu 5 puncte, are doua mai mult decat Mircea Rednic și unul mai puțin fața de Dario Bonetti. Invinsa de Sepsi, acasa, scor 1-3, Dinamo a ramas la 12 puncte de Mioveni, ultimul loc de baraj, și s-a indepartat…