- ​CFR Cluj a avut parte de un meci dificil cu nou-promovata U Craiova 1948, în prima etapa din noul sezon de Liga 1. Campioana României s-a impus cu 3-2 în fața echipei pregatite de Adrian Mutu, golul victoriei fiind înscris în minutul 75.Trupa lui Marius Șumudica…

- Sepsi Sfântu Gheorghe a obținut prima victorie din noul sezon de Liga 1, vineri, pe teren propriu, scor 2-0, în fața echipei Academica Clinceni.Golurile au fost marcate de Rep '56 si Mitrea '85.Au evoluat echipele:Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Mitrea,…

- Universitatea Craiova debuteaza sambata seara in noul sezon al Ligii 1 in compania celor de la FC Arges. Meciul se va disputa de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar alb-albastrii isi doresc o victorie si in prima etapa din campionat, dupa succesul din Supercupa. Antrenorul secund al Universitatii…

- FCSB a debutat asa cum nu isi dorea in noul sezon al Ligii 1. Formatia pregatita de Dinu Todoran a remizat, scor 0-0, cu FC Botosani, intr-un meci deschis, cu destule ocazii, dar si cu un penalti ratat de Tanase, in minutul 61. Partida a contat pentru prima etapa. FC Botosani: Pap – Braun, Racovițan,…

- Nou promovata FCU Craiova va debuta, vineri seara, in Liga 1, chiar pe terenul formatiei campioana, CFR Cluj. Echipa pregatita de Adrian Mutu va disputa primul meci oficial dupa multa vreme, perioada in care doar antrenamentele si jocurile amicale au fost in prim plan. Duelul din „Gruia“ are loc astazi,…

- ​Ultimul meci al play-off-ului editiei 2020/2021 a Ligii I, Sepsi vs FC Botosani, s-a disputat joi, scor 1-0, la o saptamâna dupa ce s-a încheiat si play-out-ul.Unicul gol al partidei a fost înscris de Safranko, în minutul 90.Clasamentul final al play-off-ului:1.…

- CS Mioveni a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Rapid Bucuresti, in ultima din play-offul ligii secunde la fotbal. Singurul gol al intalnirii l-a marcat Blanaru in minutul 64. CS Mioveni: Ducan – Oancea, Garutti, Gherghe, Șerbanica (Radescu 76′) – Andr. Panait (D. Toma…

- CFR Cluj a invins-o pe Academica Clinceni la limita, in deplasare, scor 1-0, in runda cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1. Cu patru etape inainte de final, ardelenii raman principalii favoriți la titlu. FCSB a batut pe terenul celor de la Botoșani, dar are doua puncte mai puțin. Craiova a pierdut la…