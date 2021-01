Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște a reușit sa se impuna sambata seara, la București, in fața lui Dinamo, partida contand pentru etapa a 17-a din Liga 1. A fost 1-0 pentru dambovițeni, golul fiind marcat de Berisha (’64). Dinamo: Alexandru – Sorescu, Bejan, Ehmann, Radu – G. Crețu (’69, Bani), Anton, Rauța, Fabbrini…

- Liderul Ligii 1, FCSB, și-a trecut in cont cele 3 puncte din meciul susținut vineri seara, pe Arena Naționala, cu Astra Giurgiu, ultimul din etapa 16. A fost 3-0 pentru elevii lui Toni Petrea, care au marcat greu, spre finalul parții secunde. Denis Man a „deblocat“ tabela cu o lovitura de cap, dupa…

- Fundașul formației Sepsi Sf. Gheorghe, Bogdan Mitrea, s-a declarat mulțumit cu punctul obținut in Banie, in meciul cu Universitatea Craiova. „Avand in vedere condițiile in care s-a jucat partida pot spune ca este un punct caștigat. In prima repriza a fost groaznic, nu se putea mișca mingea deloc. Simțeam…

- „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 19.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Sepsi Sf. Gheorghe. Meciul conteaza pentru etapa a 16-a din Liga 1, iar GdS va va tine la curent cu evolutia scorului si cu momentele importante ale meciului. Partida va fi arbitrata de de Istvan Kovacs (Carei). Acesta…

- CFR Cluj a pierdut pe teren propriu cu UTA Arad, scor 0-1, și a ratat șansa de a se apropia la un punct de Universitatea Craiova, care a remizat in aceasta etapa, 0-0 la Botoșani, informeaza Gazeta Sporturilor.Vineri, 20 noiembrie Politehnica Iasi - FC Arges 1-1 (detalii, pe gsp.ro)Dinamo - FC Voluntari…

- Oficialii Universitatii Craiova au anuntat astazi, prin intermediul paginii de Facebook a clubului, ca unul dintre jucatorii lui Cristiano Bergodi a fost depistat pozitiv la testul Covid-19. Bineinteles ca identitatea sa a fost tinuta la secret. In momentul actual mai sunt inca doi fotbalisti in „stand…