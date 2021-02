Lidl va deschide primul magazin cu acoperiș verde din Ploiești Lidl a anunțat luni ca va inaugura pe 18 februarie prima unitate cu acoperiș verde din Ploiești, aceasta fiind a 12-a de acest tip din portofoliul companiei. In plus, noua unitate dispune de o stație de incarcare pentru automobilele electrice. Noul magazin are o suprafața de vanzare de peste 1.300 mp și dispune de peste 110 de locuri de parcare, precum și de o stație de incarcare pentru automobilele electrice, unde se vor putea alimenta cate doua mașini simultan. Odata cu deschiderea noului magazin, se vor crea 35 de noi locuri de munca. Prin utilizarea unor tehnologii avansate din domeniul construcțiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

