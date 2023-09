Stiri pe aceeasi tema

- Republica separatista autoproclamata Nagorno-Karabah a anuntat joi autodizolvarea sa si a tuturor institutiilor sale incepand de la 1 ianuarie 2024, la o saptamana dupa o ofensiva victorioasa a Azerbaidjanului in teritoriu, dupa 30 de ani de conflict.

- Republica separatista autoproclamata Nagorno-Karabah a anuntat joi autodizolvarea sa si a tuturor institutiilor sale incepand de la 1 ianuarie 2024, la o saptamana dupa o ofensiva victorioasa a Azerbaidjanului in teritoriu, in urma celor 30 de ani de conflict, relateaza AFP. La randul sau, premierul…

- Republica autoproclamata Nagorno Karabah si-a anuntat joi autodizolvarea sa si a tuturor institutiilor sale - incepand de la 1 ianuarie 2024 -, la o saptamana dupa o ofensiva-fulger victorioasa a Azerbaidjanului, in urma a 30 de ani de conflict, relateaza AFP. Liderul acestei enclave secesioniste azere,…

- Liderul armean din Nagorno Karabah a fost reținut de polițiști azeri la frontiera, anunța agenția de presa a Rusiei, TASS, confirmand informațiile vehiculate anterior pe internet. In momentul in care a fost reținut, Ruben Vardanyan incerca sa plece din Nagorno Karabah spre Armenia, alaturi de alți etnici…

- Situație tensionata in Nagorno-Karabah, se vorbește de epurare etnica! Cei 120.000 de armeni vor pleca din enclavaCei 120.000 de etnici armeni din Nagorno-Karabah vor pleca in Armenia intrucat nu vor sa traiasca in cadrul Azerbaidjanului si se tem de o epurare etnica, a declarat - duminica- conducerea…

- Azerbaidjanul a inceput operațiunile „antiteroriste” in regiunea separatista Nagorno-Karabah, aflata sub control armean. Tensiunile au fost ridicate de luni de zile in jurul enclavei etnice armene, recunoscuta la nivel internațional ca parte a Azerbaidjanului. Au fost ucisi 11 polițiști și civili azeri.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a discutat sambata cu prim-ministrul armean Nikol Pasinian, pentru a-si exprima ingrijorarea in legatura cu tensiunile in crestere intre Armenia si Azerbaidjan si cu redesfasurarea de trupe in regiunea disputata Nagorno-Karabah, informeaza dpa.

- Kremlinul a respins marti acuzatia prim-ministrului armean conform careia Rusia a esuat sa apere Armenia in conflictul acesteia cu Azerbaidjanul vecin si ca s-ar retrage din intreg Caucazul de Sud, informeaza Reuters si AFP.Intr-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica si care a fost…