Liderul Hamas anunță că este aproape de încheiere un armistițiu cu Israelul Hamas a anuntat marti ca se apropie de incheierea unui acord de armistițiu in Fasia Gaza, deși armata israeliana a inconjurat cel mai mare spital din oraș. „Miscarea (Hamas) le-a dat raspunsul sau fratilor din Qatar si mediatorilor. Ne apropiem de incheierea unui acord de armistitiu”, a spus Haniyeh, citat intr-un scurt mesaj pe contul Telegram al miscarii palestiniene. Israelul a inconjurat spitalul indonezian Tancurile israeliene ar fi inconjurat spitalul indonezian din Gaza, unde ministerul sanatatii condus de Hamas a declarat ca 12 persoane au fost ucise duminica seara, relateaza BBC. Directorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

