Liderul de la Kremlin a participat la parada Marinei Militare Ruse

- CHIȘINAU, 6 iul - Sputnik. Restaurarea casei-muzeu „Alexandr Pușkin” din Chișinau ar putea sa se incheie in luna septembrie a anului curent, cand va fi marcata implinirea a 200 de ani din ziua in care a fost exilat in Basarabia marele poet rus. Despre asta a anunțat șeful statului Igor Dodon dupa…

- Dupa cum arata rezultatele referendumului, rușii au aprobat cu o majoritate de peste 70 la suta modificarea Constituției. Amendamentul care ii permite liderului de la Kremlin sa inceapa un nou ciclu prezidențial a fost invelit intr-o poleiala.

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Belarus, Alexandr Lukașenko, au participa marți, 30 iunie, la inaugurarea Memorialului Soldatului Sovietic, care a fost inalțat intr-o suburbie a orașului Rjev, regiunea Tver. © Sputnik / Vladimir Putin și liderii straini au depus flori…

- Aproximativ 15 mii de militari și peste 200 de unitați de tehnica militara au participat la marșul festiv. In acest an parada a avut loc pe 24 iunie, o data simbolica, pentru ca anume in aceasta zi, in 1945 a avut loc legendara și istorica parada a invingatorilor. © Sputnik / Ekaterina ShtukinaOaspeții…

- CHIȘINAU, 24 iun – Sputnik. Cu puțim timp in urma, ostașii Garzii de Onoare a Armatei Naționale Republicii Moldova au trecut in marș pe Piața Roșie, in cadrul paradei dedicate amplinirii a 75 de ani de la victoria in Marele Razboi pentru Aparare Patrie. Președintele Igor Dodon, aflat la Mpscova…

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. Incepand cu 1 ianuarie 2021, impozitele pentru contribuabilii care au venituri mai mari de cinci milioane de ruble anual se vor majora de la 13% la 15%. Despre asta a anunțat astazi președintele Rusiei, Vladimir Putin in timpul adresarii sale catre cetațeni. © Sputnik…

- Vladimir Putin a preluat cea mai inalta funcție in stat in anul 2000, in 2004 a fost reales pentru al doilea mandat. Atunci, potrivit Constituției Federației Ruse, președintele era ales pentru o perioada de patru ani. In 2008 au intrat in vigoare amendamentele la Constituție cu privire la extinderea…

- Un expert in securitate a declarat ca noua criza lovește „in toate punctele slabe ale lui Putin . Medici prost platiți demisioneaza in masa, temandu-se pentru viața lor dupa ce au primit ordin sa trateze pacienți atinși de coronavirus fara echipament de protecție adecvat, intr-un sistem de sanatate…