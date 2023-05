Stiri pe aceeasi tema

- Franta si-a exprimat „consternarea” dupa declaratiile ambasadorului chinez in Franta, care a negat suveranitatea tarilor rezultate din Uniunea Sovietica si a pus sub semnul intrebarii apartenenta Peninsulei Crimeea la Ucraina, relateaza AFP. Intrebat la postul francez de informatii LCI, Lu Shaye a estimat…

- „Daca toate acestea se vor intampla, Rusia va trebui sa raspunda in consecinta, avand in vedere ca Occidentul in mod colectiv incepe deja sa foloseasca arme cu componenta nucleara", a spus marti Vladimir Putin in declaratiile facute alaturi de omologul chinez Xi Jinping.Liderul rus s-a intalnit marți…

- In cursul zilei de luni, liderul rus și omologul sau chinez, Xi Jinping, s-au intalnit la Moscova, acolo unde au purtat discuții fața in fața timp de patru ore, potrivit agențiilor de presa ruse. Dupa abordarea mai multor subiecte, printre care și cel al razboiului, Vladimir Putin și-a condus invitatul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina.

- Liderul de la Beijing, Xi Jinping, a aterizat, luni, la Moscova. Președintele chinez va face o vizita de trei zile in Rusia, rastimp in care urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Au aparut imagini ce surprind momentul in care inaltul oficial chinez iese din aeronava care l-a…

- Vizita in Rusia a presedintelui Chinei, Xi Jinping, si aprofundarea relatiilor intra in contradictie cu initiativele de pace ale Beijingului, in contextul in care liderul chinez pare sa contribuie la consolidarea pozitiei presedintelui Vladimir Putin, conform cotidianului The New York Times, citat de…

- Vladimir Putin a publicat un articol in ziarul chinez Zhenmin Jibao in care a evaluat relațiile dintre Moscova și Beijing. Materialul in limba rusa a aparut pe site-ul Kremlinului.Articolul este programat sa coincida cu inceputul vizitei președintelui chinez Xi Jinping in Rusia, care va incepe pe…

- Kremlinul este macinat de lupte pentru putere, la nivel inalt, iar președintele nu mai deține controlul spațiului informațional, confirma purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova. Mai mulți jurnalisti, academicieni si sustinatorii Novorossiya de la Kremlin au organizat…