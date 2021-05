Liderii statelor UE promit în ''Declaraţia de la Porto'' reducerea inegalităţilor într-o Europă socială Sefii de stat si de guvern din statele UE, reuniti vineri si sambata in orasul portughez Porto la un summit pe teme sociale, au adoptat o declaratie in care promit reducerea ingalitatilor in regiune si dezvoltarea Pilonului european al drepturilor sociale, ca element fundamental al redresarii post-pandemie.



''Pe masura ce Europa se redreseaza treptat dupa pandemia de COVID-19, prioritatea va consta in trecerea de la protejarea locurilor de munca la crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii acestora, intreprinderile mici si mijlocii (inclusiv intreprinderile sociale)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

