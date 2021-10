Stiri pe aceeasi tema

- „Ar fi o bataie de joc la adresa democrației ca o formațiune de importanța politica a USR-ului sa conduca un guvern de coaliție. N-ar mai avea niciun sens alegerile parlamentare, daca guvernele ar fi conduse de orice partid care intra in Parlament.Nu aveam nevoie de o astfel de pierdere de timp. Relația…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos se va intalni miercuri cu liderii PNL, UDMR si minoritatilor nationale pentru o prima discutie in vederea formarii unei majoritati parlamentare. „Nu este in intentia noastra de a negocia o majoritate cu PSD si AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilitati…

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, a declarat, marti seara, ca presedintele liberalilor, Florin Citu, nu are un mandat din partea partidului pentru intalnirea de miercuri cu premierul desemnat, Dacian Ciolos. "Sigur va merge presedintele partidului (la discutii - n.r.). Nu exista un…

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, a declarat, marți, intr-o conferința de presa ca desemnarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier facuta de Klaus Iohannis va prelungi criza politica și sanitara in care se afla Romania in prezent. Orban a mai precizat ca Dacian Cioloș nu va avea nicio…

- Secretarul general al PSD, Paul Sanescu, a spus, luni, dupa consultarile la Cotroceni, ca este suparat pe președintele Klaus Iohannis, care, anul trecut cerea anticipate și acum nu mai dorește acest lucru. "Sunt doua variante, sa creezi o majoritate, care a mai fost, sau o majoritate pentru…

- Robert Sighiartau, secretarul general al PNL, a declarat, duminica seara, pentru Digi24 ca in prezent discursul președintelui liberal Ludovic Orban este unul anti-PNL și pare mai degraba ca este apropiat de liderii USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș. Sighiartau a mai subliniat ca declarațiile lui…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, spune ca USR trebuie sa fie rațional și sa voteze moțiunea de cenzura a PSD. Social-democratul crede ca premierul, inainte de a pleca acasa, trebuie sa ceara scuze public romanilor pentru „balamucul politic in care a tarat Romania”. „Inainte de orice deznodamant…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu a cerut sâmbata demisia sau demiterea premierului și organizarea de anticipate, solicitarea venind în contextul dezvaluirilor privind arestarea lui Florin Cîțu în SUA, acum peste 20 de ani, dupa ce a fost prins baut la volan,”Klaus…