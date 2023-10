Stiri pe aceeasi tema

- ''Comisia Europeana va creste imediat cu 50 de milioane de euro pachetul actual de ajutor umanitar prevazut pentru Gaza. Valoarea totala va depasi astfel 75 de milioane de euro'', a declarat sefa executivului european dupa o discutie cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres.Atacul sangeros lansat…

- Intr-un articol de opinie pentru New York Times, analistul și scriitorul Thomas L. Friedman, caștigator a trei premii Pulitzer și cunoscator fin al situației din Orientul Mijlociu, explica ce ar fi putut declanșa nivelul de barbarie a teroriștilor Hamas, dar și strategia din spatele atacului.

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, susține ca se așteapta la un raspuns proporțional din partea Israelului in urma atacului Hamas de sambata, conform jurnalul.ro. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca Israelul are dreptul sa se apere impotriva atacurilor. Liderul NATO se așteapta…

- Gruparea islamista Hamas a negat miercuri ca "a ucis copii" si ca "a decapitat si atacat civili" in timpul ofensivei sale lansate sambata asupra Israelului, intr-un raspuns la ceea ce Hamas numeste "acuzatii inventate" ale soldatilor israelieni cu privire la masacrele comise de acesti militanti intr-un…

- Hamas, care guverneaza Fașia Gaza din 2007, a lansat un atac in interiorul Israelului in cursul weekendului, ucigand sute de persoane și luand altele ca ostatici. Dar cine este liderul gruparii Hamas și ce se știe despre el? Incalcarea fara precedent a frontierei a trimis luptatori in comunitațile de…

- Liderul gruparii islamiste, Ayman Younis, a fost ucis, dupa cum relateaza presa palestiniana. De asemenea, au aparut imagini pe internet cu trupul lui Younis scos de sub daramaturi. Se pare ca Younis a fost lichidat in timpul nopții, intr-o casa din Nuseirat, Fașia Gaza, ce a fost bombardata, in care…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata, 7 octombrie, un atac fara precedent asupra Israelului, tragand mii de rachete din Fașia Gaza in Israel, in timp ce zeci de luptatori s-au infiltrat.

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat sambata declansarea unei operatiuni – „Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. „Am decis sa punem capat tuturor…