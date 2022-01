Lider al clanului Duduienilor, ridicat de pe aeroport Unul dintre liderii clanului Duduianu a fost ridicat de polițiști de pe aeroportul Otopeni din București. Barbatul fusese dat in urmarire internaționala dupa ce fugise in strainatate. „In data de 27 ianuarie 2020, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale au incarcerat, in baza mandatului de arestare preventiva, un barbat de 26 de ani. Acesta se afla in urmarire, iar in aceasta dimineața a fost preluat dintr-un aeroport”, transmite Poliția Capitalei. Barbatul este cercetat in dosarul in care mai mulți membri ai gruparii sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

