LICITAȚIE. Primăria Reghin caută constructor pentru o creșă nouă! Primaria municipiului Reghin a demarat, in data de 9 aprilie 2020, o licitație destinata firmelor de construcții pentru execuția de lucrari pentru obiectivul ”Creșa ”Spiridușii veseli” – Schimbare destinație din școala in creșa, modernizare, extindere și dotare”, informeaza www.licitatia.ro. Creșa de 40 de locuri Potrivit sursei citate, valoarea estimata a contractului este de 2.755.887 de … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In zona Belvedere a municipiului Targu-Mureș se vor realiza inca doua investiții importante in domeniul invațamantului, prin care cei mai mici cetațeni ai orașului vor beneficia de condiții mult mai bune de educație. Este vorba de construcția unei creșe și a unei gradinițe, pe o suprafața totala de…

- Cu o „scrisoare in furtuna”, o parte semnificativa a lumii catolice isi insuseste si relanseaza apelul papal la o schimbare profunda in modul de a administra resursele planetare. Parintele iezuit Pino Di Luccio, profesor de Sfanta Scriptura si decan al Facultatii Teologice Pontificale din Italia de…

- Pe principiul „poate a cincea oara va fi cu noroc”, Primaria Timisoara se vede nevoita sa scoata la licitatie din nou, dupa patru esecuri, un proiect care ar putea decongestiona semnificativ traficul rutier din zona centrala a orasului. Pentru un milion de euro, municipalitatea cauta o firma care sa…

- Vineri, 20 martie 2020, dupa-amiaza, incepand cu ora 16.00, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Liturghia Darurilor mai inainte sfintite in Parohia „Emil Racovita”, Protopopiatul Vaslui. Alaturi de Parintele Episcop Ignatie au mai slujit parintele protopop Adrian Chirvasa si…

- In aceeași zi in care Romania și-a suspendat zborurile din și spre Italia, funcționarii Ambasadei Romaniei la Roma au spus unei turiste: „Plecați cat mai repede de aici! Cu escala in alta țara sau cu mașina numai plecați!”. Un oficial din MAE, care a rugat sa nu i se dea numele, a explicat: „Am incercat…

- La data de 13.03.2020, orele 19:40, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie din Cluj-Napoca cu privire la faptul ca, la aceeași data, fiica sa Pintea Alina-Florina, in varsta de 9 ani, a disparut din zona Pieței Garii. Semnalmentele minorei disparute: aprox.…

- O fata de 18 ani din Baia Mare a disparut zilele trecute, iar acum apropiații o cauta. O cheama Carmen Tataran și a disparut in 5 martie, dupa ce a ieșit de la școala. Parinții o cauta și sunt disperați, fiind in clasa a 12-a la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Baia Mare. Anunțul apropiaților:…

- Reabilitarea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau bate pasul pe loc. Desi contractul de finantare cu bani europeni a fost semnat inca din 11 iulie, anul trecut, lucrarile de reabilitare nu au inceput nici acum. Conducerea Consilului Judetean spera insa ca cea de-a doua licitatie pentru…