Stiri pe aceeasi tema

- Mobilier nou pentru secțiile Maternitate si Pediatrie de la spitalul Cugir: Licitația, lansata in SEAP Mobilier nou pentru secțiile Maternitate si Pediatrie de la spitalul Cugir: Licitația, lansata in SEAP Spitalul Orașenesc Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație…

- Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizarea de echipamente de protecție in cadrul proiectului „Consolidarea capacitații unitaților de invațamant din municipiul Blaj in vederea gestionarii crizei Covid”. Valoarea totala estimata…

- Primaria Municipiului Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea de autobuze electrice pentru transportul urban și stații de incarcare cu montare și punere in funcțiune, in cadrul proiectului „Transport public ecologic in Municipiul Aiud”. Valoarea…

- Primaria orașului Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea unor echipamente pentru modernizarea ambulatoriului Cugir. Valoarea totala a investiției este de 658.476,98 lei. Obiectivul general al proiectului este similar cu obiectivul specific…

- Echipamente și mobilier pentru dotarea pavilionului „Maternitate și Pediatrie” din cadrul Spitalului Cugir. Licitație, in SEAP Spitalul orașenesc din Cugir cumpara echipamente medicale și mobilier pentru dotarea saloanelor și cabinetelor medicale din cadrul pavilionului „Maternitate și Pediatrie”. …

- Primaria Municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția unor lucrari in cadrul proiectului „Modernizare sistem iluminat public in Municipiul Sebeș, str. Traian, Dorin Pavel (parțial) și in localitațile Lancram, Rahau și Petrești”. Valoarea…

- Primaria comunei Sasciori a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de proiectare, obținere avize, asistența tehinica și execuție, in cadrul proiectului „Construirea unui pod peste raul Sebeș in localitatea Capalna, comuna Sasciori”. Valoarea totala a investiției,…

- Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizarea de articole de catering de unica folosința, produse de curațare și curațenie, saci și pungi din polietilena pentru deșeuri, articole din hartie – necesare pentru o perioada…