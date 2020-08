Autoritatile rivale din Libia au anuntat vineri, prin comunicate separate, organizarea de alegeri in curand si incetarea oricaror lupte pe teritoriul tarii, o 'intelegere' salutata de misiunea ONU in Libia, transmite AFP. Intr-un comunicat postat pe Facebook, Fayez al-Sarraj, seful Consiliului prezidential libian al Guvernului de uniune nationala (GNA), cu sediul la Tripoli si recunoscut de ONU, a chemat la desfasurarea de 'alegeri prezidentiale si parlamentare in martie viitor, pe o baza constitutionala, care sa beneficieze de consensul tuturor libienilor'. Dupa mai mult de un…