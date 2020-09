Stiri pe aceeasi tema

- PROIECT… Vesti noi privind initiativa liberalilor de a redeschide Spitalul Orasenesc din Negresti. Petru Cristinel Rusu, candidatul PNL la Primaria Negresti, a anuntat ca o echipa a Directiei de Sanatate Publica Vaslui a inspectat starea unitatii medicale, urmand ca in zilele urmatoare sa trimita Ministerului…

- INIȚIATIVA… Cristinel Rusu, candidatul PNL la funcția de primar al orașului Negrești a anunțat ca, in perioada urmatoare, se va analiza posibilitatea redeschiderii spitalului orașenesc, inchis in urma cu noua ani. Acesta a explicat, totodata, ce pași se vor face in acest sens, precum și faptul ca ministrul…

- Rata șomajului in Romania a ajuns la 5,4% in luna iulie. Mai exact, sunt 484 de mii de oameni care iși cauta loc de munca. E o creștere de aproape un sfert fața de inceputul anului, ceea ce arata o deteriorare vizibila. Insa partea buna este ca e incetinire. In iulie a fost creștere de doar 0,1 Articolul…

- VESTI BUNE… Judetul Vaslui se afla la jumatatea clasamentului privind numarul de cazurilor noi de COVID-19. Sambata au fost depistate 27 de cazuri noi, iar duminica 21. Situatia este una buna, dar pe de alta parte, exista si vesti rele: de pe 21 august, zilnic sunt cel putin doua decese inregistrate…

- EPUIZARE… Cadrele medicale de la secția ATI Reanimare a spitalului din Barlad, sunt in stare de șoc! Starea medicul șef al secției, cel mai bun anestezist și de terapie intensiva al spitalului, care a fost depistat sambata, 15 august, cu Covid 19 s-a inrautațit grav in cursul zilei de astazi. Doctorul…

- Un copil, in varsta de 6 ani, se afla internat in stare grava la sectia ATI a Spitalului de Urgenta pentru Copii din Galati, dupa ce a fost pur si simplu sfartecat de un caine de lupta infometat, de rasa inca incerta. Cainele apartine bunicilor sai din partea tatalui, plecati la munca in Italia, care…

- CU PORTIA… Vesti proaste pentru locuitorii orasului Negresti. Din cauza secetei, se suspenda alimentarea cu apa in patru localitati, iar in oras se instituie un program de furnizare cu doua intervale orare. Anuntul a fost facut de Aquavas, ca urmare a aplicarii Programului de restrictii in caz de seceta…

- EVOLUTIE BUNA… Starea de sanatate a managerului Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, Ana Rinder, este stabila. Medicii de la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals” spun ca evolutia pacientei este una favorabila si ca a depasit perioada critica. Cadrele medicale i-au administrat tratament pentru…