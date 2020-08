Domnul Rareș Bogdan zice ca este liberal. Ca nu cumva sa greșesc, m-am uitat special in manual. Istorie. Istorie, scria pe coperta. Rareș Bogdan nu apare. Istoria liberala l-a sarit. Și cea a romanilor la fel. Am sa-l caut și in alte carți. Istoria inchipuiților. Istoria patrioților din carton presat. Istoria șmecherilor strecurați pe scara […]