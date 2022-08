Stiri pe aceeasi tema

- Este cel mai aglomerat weekend de pe litoral. Peste 200.000 de turisti sunt in acest moment in statiunile de la malul Marii Negre. Hotelurile si pensiunile sunt ocupate in totalitate, iar pe plaja nu mai sunt locuri pentru sezlonguri. Ca in fiecare an, minivacanța de Sfanta Maria aduce la mare mii de…

- In perioada 13 15 august, pe timpul minivacantei prilejuita de sarbatoarea crestina Sfanta Maria, peste 300 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile vor fi la datorie pentru mentinerea linistii si ordinii publice in sistem integrat alaturi de colegii din politie sau in patrule independente pe plajele…

- Plaja din Vama Veche este maturata de cateva zile de valurile uriase care ii impiedica pe turisti sa profite la maximum de o balaceala in mare. Curentii sunt foarte puternici, iar pe plaja a fost arborat steagul rosu care interzice scaldatul. Interdictia este respectata de turistii care au ales sa stea…

- Cel mai calduros weekend de pana acum a impins un val de turisti pe litoral. Multi dintre ei au fugit in apa marii sa se racoreasca, cu toate ca era arborat steagul rosu, adica scaldatul era interzis.Printre cei care au avut nevoie de ajutor au fost si doi copii. Zeci de turisti au fost scosi din apa…

- Canicula din acest weekend a adus un val de turisti pe litoral. Multi dintre ei au fugit in apa marii sa se racoreasca, cu toate ca era arborat steagul rosu, adica scaldatul era interzis.Printre cei care au avut nevoie de ajutor au fost si doi copii. Zeci de turisti au fost scosi din apa involburata…

- Un oficial ucrainean a publicat, joi, pe retelele de socializare un videoclip si o serie de fotografii cu steagul tarii arborat pe Insula Serpilor, dupa ce armata Federatiei Ruse a fost nevoita sa se retraga.

- Mai multe geamanduri sub forma de cruce au fost vazute plutind in weekend-ul de Rusalii pe litoralul romanesc, starnind revolta turiștilor, dar și a salvamarilor. Donate de Fundația pentru SMURD, inființata de Raed Araft, geamandurile au fost create cu intenția de a speria turiștii, scrie site-ul postului…

- Plajele, luate cu asalt de turiști in primul weekend de vara. Mai multe persoane, salvate in ultima clipa din marea agitata In primul weekend de vara, marea a fost extrem de agitata, așa ca salvamarii au arborat steagul galben in Mamaia și pe cel roșu in Eforie Nord. Unii n-au ințeles asta și s-au…