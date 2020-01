Liban: Zeci de persoane au fost rănite în timpul unor noi proteste Noi proteste violente au avut loc miercuri seara în capitala Libanului, Beirut, iar zeci de persoane au fost ranite dupa ce forțele libaneze de securitate au folosit forța pentru a dispersa manifestanții, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citat de Mediafax.



Libanul este afectat în ultima perioada de proteste, în general pașnice, fața de clasa politica din aceasta țara, iar manifestațiile au dus la demisia, pe 29 octombrie, a premierului Saad al-Hariri. Demisia premierului a adâncit criza economica cu care se confrunta Libanul.



Marți seara au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele libaneze de securitate au fost nevoite sa utilizeze gaze lacrimogene in noaptea de marți spre miercuri pentru a dispersa manifestanții care protestau in apropierea Bancii Centrale a Libanului, informeaza Reuters, potrivit MediafaxProstestatarii au raspuns aruncand cu pietre

- Forțele libaneze de securitate au fost nevoite sa utilizeze gaze lacrimogene in noaptea de marți spre miercuri pentru a dispersa manifestanții care protestau in apropierea Bancii Centrale a Libanului, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Prostestatarii au raspuns aruncand cu pietre și articole…

- Fortele irakiene de securitate au impuscat mortal joi cel putin 30 de protestatari, dupa o noapte in care manifestantii au patruns in consulatul iranian de la Najaf si l-au incendiat, in ceea ce ar putea fi un punct de cotitura in revolta impotriva autoritatilor sprijinite de Teheran, relateaza Reuters.…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și cateva zeci au fost ranite joi dupa ce forțele de securitate irakiene au aruncat canistre cu gaze lacrimogene in protestatari in apropierea a doua poduri importante din Bagdad, au anunțat sursele de securitate și cele medicale, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Un barbat a murit in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce a fost impușcat de forțele de ordine in timpul unui protest desfașurat in sudul capitalei Libanului, Beirut, a informat agenția naționala de știri a Libanului, citata de Le Figaro și preluat de mediafax.Potrivit aceleiași surse,…

- Trei persoane au fost ranite luni intr-un atac cu cutitul la Riad, intr-un moment in care participau la o reprezentatie teatrala, a informat televiziunea de stat saudita, anuntand arestarea atacatorului, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Politia din Riad a arestat un rezident arab…

- Statele Unite au anunțat luni, prin intermediul unui oficial de rang inalt din cadrul Administrației Trump, ca nu sunt de acord cu utilizarea „nejustificata a forței” de catre autoritațile de la Hong Kong in timpul protestelor de luni, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Declarațiile oficialului,…

- Confruntari intre protestatari si trupe ale armatei au avut loc miercuri seara in partea de nord a Libanului, la o zi dupa ce premierul Saad Hariri a inaintat presedintelui demisia guvernului sau ca raspuns la una din cererile formulate in timpul manifestatiilor anti-guvernamentale, informeaza dpa…