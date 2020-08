Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce presedintele libanez a declarat vineri ca ia in considerare inclusiv posibilitatea unei interventii straine in atac si s-a exprimat impotriva unei anchete internationale care ar „dilua adevarul”, mai multe canale locale boicoteaza discursurile politicienilor in semn de protest. Liderul Hezbollah…

- Liderul miscarii siite libaneze Hezbollah Hassan Nasrallah ”neaga in mod categoric” vineri faptul ca organizatia sa ar detine vreun ”depozit de armament” in portul Beirut, zguduit de explozii sangeroase si distrugatoare, in urma unor acuzatii, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Neg total, in…

- Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut in aceasta saptamana, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza Agerpres, citand France Presse.Protestatarii…

- UPDATE – Primele elemente ale anchetei privind explozia devastatoare produsa marti in portul din Beirut pun in discutie ani de neglijenta si lipsa de masuri in pofida prezentei intr-un depozit de aici a mii de tone dintr-un produs chimic extrem de exploziv, relateaza miercuri Reuters, citand surse apropiate…

- Autoritațile libaneze anunța ca explozia din Beirut a fost provocata de peste 2.700 de tone de azotat de amoniu adus de o nava arestata in port in anul 2013. Este vorba despre un ingrașamant chimic, același care in 2004 a generat deflagrația de la Mihailești, județul Buzau, soldata cu 18 morti si 13…

- In portul din Beirut in care a avut loc o explozie dezastruoasa, marți, ce s-a soldat cu 78 de morți și peste 4.000 de raniți, erau depozitate 2.750 de tone de azotat de amoniu. In tragedie ar fi implicata o nava din Republica Moldova.

- Bilantul celor doua explozii care au distrus aseara portul capitalei libaneze Beirut a ajuns la cel putin 73 de morti si 3.700 de raniti. Spitalele orasului sunt suprasolicitate, iar pabugele sunt considerabile. O nava ONU, ancorata in port, a fost avariata si cativa membri ai misiunii de mentinere…