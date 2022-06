Marin Nasturica, nume de legenda in folclorul și muzica lautareasca autentica dar și in lyumea buna a jazz-ului mondial, se repatrizata. In ultimii 35 de ani artistul a locuit in Canada. Legendarul acordeonist și șef de orchestra ce i-a acompaniat pe marii artiști ai țarii, amintim Gheorghe Zamfir ori regretații Gica Petrescu și Romica Puceanu, revine in care țara sa de origine a carei muzica i-a adus recunoaștere internaționala. Privit de critici drept unul dintre cei mai mari virtuozi ai pianului-acordeon din lume, Marin Nasturica, copilul minune al muzicii tradiționale romanești in anii ‘70,…