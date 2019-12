Legea lui Şerban Nicolae privind paradisurile fiscale, adoptată în Senat Actul normativ adoptat de Senat prevede instituirea regimului fiscal derogatoriu pentru terenurile sub forma insulelor, grindurilor si altor suprafete de uscat, pentru constructiile edificate pe acestea si pentru anumite activitati economice autorizate cu scopul de a crea locuri de munca si de a creste veniturile bugetare. Propunerea legislativa stipuleaza ca terenurile si constructiile respective intra in domeniul public al statului si in administratia unitatilor administrativ-teritoriale, iar activitatile economice ce se pot desfasura sunt cele de productie de energie regenerabila,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

