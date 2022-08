Stiri pe aceeasi tema

- Legea crowdfunding-ului a intrat in vigoare, actul normativ de transpunere a legislatiei europene fiind publicata in Monitorul Oficial si intrand in vigoare la inceputul acestei luni, conform unui comunicat al Autoritatii de Supraveghere Financiara. “Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) anunta…

- Finantarea participativa (crowdfunding) reprezinta un tip de activitate in cadrul careia un furnizor de servicii de finantare participativa, fara a-si asuma el insusi riscuri, administreaza o platforma digitala, deschisa publicului, pentru a pune in legatura sau pentru a facilita punerea in legatura…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) anunța ca Legea nr. 244 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativa pentru afaceri…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) anunța ca Legea nr. 244 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativa pentru afaceri și de modificare a intrat in vigoare la inceputul acestei luni. …

- Piata criptomonedelor a fost zdruncinata de un val de scaderi, in primul trimestru din 2022, fapt ce demonstreaza ca decuplarea pietelor financiare de fundamentele economice poate genera bule speculative si conduce la cresterea riscului sistemic, reiese din datele incluse in prima editie a Raportului…

- Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Non-bancar (SAL-Fin) a finalizat, in cursul anului 2021, aproximativ 1.300 de cereri transmise din partea consumatorilor, raportat la totalul de 807 cereri depuse in 2020, informeaza marti Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara a adoptat, in luna mai a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entitați/persoane care activeaza in piața financiara non-bancara pentru incalcarea unor prevederi ale legislației incidente, informeaza instituția intr-un comunicat de presa.…

