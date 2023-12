Vineri, Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legiea care adauga modificari Codului penal. Aceste amendamente vizeaza creșterea pedepsei cu o treime in cazul in care un profesor abuzeaza sexual de elevii sau studenții sai. Modificarile aduse vizeaza in special articolul 299 din Legea nr. 286/2009 referitoare la Codul penal, care trateaza problema “Folosirii abuzive a funcției […]