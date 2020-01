Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații ne mai liniștește. Din punctul de vedere al specialiștilor, virusul nu prezinta un pericol atat de mare, incat sa fie declarata starea de urgența sanitara mondiala.

- China a demarat vineri in Wuhan (centru) construcția unui spital care ar urma sa fie gata in maxim zece zile și care va gazdui pana la o mie de victime ale noului coronavirus, scrie presa chineza de stat, preluata de AFP.

- Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal – doar 10 zile. Pe imaginile surprinse din aer se pot observa…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacientilor infectati cu noul tip de coronavirus este in curs de constructie in orasul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa...

- Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal - doar 10 zile.

- Patru persoane care au legatura cu județul Arad sunt vizate de o ancheta epidemiologica dupace au facut parte din grupul de artiști romani care care au concertat in Wuhan, orașul din China, afectat de recentul coronavirus, care declanșeaza boli respiratorii acute și a ucis mai multe persoane.

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigaș. Muzicienii romani de-abia s-au intors in țara, dupa un turneu de 50 de zile, potrivit tion.ro . Artiștii timișoreni au fost deja la…

- Misterioasa pneumonie virala care afecteaza in prezent China a fost detectata la un pacient japonez care s-a aflat in sejur la inceputul lunii ianuarie in orasul chinez Wuhan, epicentrul acestei noi maladii, a anuntat joi Ministerul Sanatatii din Japonia.