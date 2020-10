Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 octombrie - 15 noiembrie, la MNAC București, va avea loc expoziția ca parte din demersul fiicei sale, Nora Agapi, de a salva și digitaliza colecția imensa de fotografii ale artistului ieșean, dar și de a prezenta public o parte din opera sa. Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 23…

- Deși tindem sa consideram perioada interbelica sau numai o parte din ea ca fiind ”epoca romantica” a Romaniei, cand mulți indicatori economici o situau pe locuri fruntașe nu numai in Europa, chiar și pe Mapamond, iar de spiritualitate și cultura nu mai vorbim. Nu la fel de bine stateam și la capitolul…

- Batalia din Dealul Spirii (13 septembrie 1848, pe atunci langa București) a fost ultima confruntare armata disputata pe teritoriul romanesc dintre structuri militare ale Țarii Romanești (Batalionul 2 Infanterie din Regimentul 2 Linie Infanterie, Compania a 7-a din Regimentul 1 Linie Infanterie și Compania…

- Candidatul ALDE la Primaria Capitalei, Calin Popescu Tariceanu, susține ca Nicușor Dan da dovada de ”incultura și impotența”, in momentul in care se opune amplasarii unei replici a Columnei lui Traian in Piața Victoriei din București. Totodata, Tariceanu a mai precizat ca Nicușor Dan s-a amuzat de programul…

- Un elicoper al Inspectoratului General al Aviatiei din cadrul MAI transporta, vineri, o fetita de o luna, cu afectiuni cardiace si respiratorii grave, in Italia, potrivit news.ro.”Misiune umanitara externa pentru salvarea unei fetite. In aceste momente, avionul Cessna Citation V, aflat in dotarea…

- In cadrul rectificarii bugetare a Ministerului Culturii, pentru proiectul Timișoara Capitala Europeana a Culturii s-a alocat suplimentar suma de 95,53 mil. lei credite de angajament și 10,5 mil. lei credite bugetare. Fondurile sunt destinate investițiilor pentru asigurarea infrastructurii culturale…

- Catedrala Sfanta Sofia, capodopera stilului bizantin a fost construita in forma ei actuala prin purtarea de grija a imparatului Iustinian I, intre anii 532 și 537. Construirea catedralei pe locul unei biserici mai vechi ce data din timpul lui Constantin cel Mare reprezenta un raspuns al sau la pronia…

- Autor: Stelian ȚURLEA Inca o „biografie romanțata” cu totul diferita de precedentele aparute in aceeași colecție, o carte surprinzatoare, foarte bine scrisa și foarte documentata. Și in care chiar autoarea devine, spre final, personaj: imediat dupa 1990, cand un grup de tineri actori in frunte cu actorul…