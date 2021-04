Stiri pe aceeasi tema

- In 26 februarie 2020, Romania a declarat inregistrat primul caz confirmat de COVID-19 – in comuna Prigoria (județul Gorj). Cazul a fost analizat in ședința din 27 februarie 2020 a grupului de suport tehnico-științific constituit la nivelul Guvernului, toate activitațile publice din comuna au fost suspendate,…

- Cazurile de infectare cu COVID-19 in randul personalului sanitar a scazut cu aproape 90%, de la inceputul campaniei de vaccinare Campania de vaccinare anti-Covid a dat roade in Romania, in randul cadrelor medicale, unde cazurile de infectare cu virusul pandemic au scazut cu aproape 90%, conform datelor…

- Infecțiile și decesele provocate de COVID-19 in intreaga lume sunt in continua scadere de cateva saptamani, pentru prima oara de la debutul pandemiei, arata cele mai recente date ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), informeaza CNN . Astfel, la nivel global, pentru a patra saptamana la rand,…

- Impactul pandemiei de COVID-19 asupra tratamentului pentru bolnavii de cancer este „catastrofal”, a precizat joi, filiala Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in Europa, atragand atentia asupra intreruperilor in functionarea serviciilor oncologice intr-o treime dintre tarile din zona. „Impactul pandemiei…

- „Miracol” in domeniul medical: Cazurile de gripa au scazut cu 39%, in timpul pandemiei de COVID-19 In saptamana 28 decembrie – 3 ianuarie au fost confirmate doar 15 cazuri de gripa, fața de aproximativ 500 in saptamana similara a sezonului trecut, transmite Centrul Național de Supraveghere și Control…